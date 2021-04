Crédit Agricole, un'altra sconfitta. Troppo forte Civitanova

La Spezia - FE.BA. CIVITANOVA MARCHE - CRÉDIT AGRICOLE LA SPEZIA 73-56

Parziali: 16-7, 38-18, 60-33



CIVITANOVA MARCHE: Malintoppi ne, Ciccola ne, Paoletti 33, Angeloni, Bocola 5, Dzinic 4, Trobbiani 12, Castellani 15, Severini ne, Bolognini ne, Binci, Pelliccetti 4. ALL: Carmenati.



SPEZIA: Packovski 8, Templari 16, Hernandez 13, Moretti, Tosi, Mori 2, Della Margherita 2, Linguaglossa 2, Giuseppone, Sarni 13. ALL: Corsolini.



Seconda sconfitta consecutiva per la Crédit Agricole che, dopo la battuta d’arresto con Firenze, non riesce a trovare riscatto nella trasferta marchigiana: nella Palestra Città Alta, infatti, le bianconere si trovano costrette a capitolare per 73-66 sotto i colpi di Anna Paoletti, autrice di una gran prestazione con 33 punti. La squadra spezzina è stata avanti soltanto subito dopo la palla a due, quando Sarni realizza un gioco da tre punti, poi però ha inseguito per tutto il resto della gara, trovando poco ritmo in attacco e concedendo troppo alle padrone di casa. Esemplare il 33% dal campo col 38% da 2 e il 22% da 3 per le ospiti, percentuali scialbe per una squadra come quella di coach Corsolini, che fa del ritmo uno dei suoi pilastri di gioco. È chiaro che alla quarta partita in dieci giorni la fatica cominci ad emergere, soprattutto dopo una ripartenza per lo stop dovuto al Covid-19. Con questa sconfitta la Crédit Agricole rimane ancora attaccata al treno playoff, ottava in classifica a quota 22 punti, ma domenica al PalaSprint arriva Patti, diretta concorrente per un posto tra le migliori otto del campionato.