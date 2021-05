Crédit Agricole a Selargius per l'ultima di regular season

La Spezia - Ultima gara di regular season per la Crédit Agricole, che domani alle 17 sarà in scena a Selargius nel recupero della 6a giornata di ritorno. Una partita ininfluente per il destino delle bianconere, ormai certe dell’ottavo posto, ma che invece conta di più per la compagine sarda, settima, in lotta con Patti per la sesta piazza. Dunque Brescia o San Giovanni Valdarno nei playoff, mentre la Cestistica si appresta ad affrontare Faenza, vincitrice della stagione regolare. Una trasferta inutile ai fini della classifica, dunque, almeno da parte spezzina, ma che può però servire per oliare i meccanismi e fare un po’ di rodaggio in vista del primo turno. Nella gara d’andata fu il Techfind, in cui milita l’ex-bianconera Marta Granzotto, ad aggiudicarsi il confronto del PalaMariotti col punteggio di 57-67. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine di DirectaSportTV e del Basket San Salvatore.