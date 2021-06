Costa: "Serie A ripartirà con il 25% di pubblico in presenza"

La Spezia - “La Serie A partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza”. Lo ha detto oggi il sottosegretario alla salute Andrea Costa intervenendo ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo il confronto con il ministro Speranza relativo ai provvedimenti da adottare in vista dell'inizio della prossima stagione.

Costa ha parlato inoltre di “una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale. La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vogliono prudenza e senso di responsabilità – ha aggiunto - ma non è mai mancato nei cittadini italiani".

Costa si è poi espresso anche sulle perplessità del premier Draghi sull'ipotesi di giocare a Londra – dove i casi sono in aumento – la finale degli europei l'11 luglio. “Non vedo alternative – ha concluso il sottosegretario – da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così, sarebbe un bene per tutti che non ci siano nuove situazioni complicate”. Quanto ai timori sulla Variante Delta ha affermato: “Sul piano vaccinale il Regno Unito ha proceduto in maniera massiva con la prima dose, dai dati sappiamo che rispetto alla variante Delta è affrontato in maniera sicuramente superiore attraverso la doppia dose. Stiamo facendo un investimento da 10 milioni per il potenziamento del sequenziamento per governare eventuali varianti”. Intanto da lunedì sarà istituita una quarantena di cinque giorni per chi arriva dal Regno Unito.