Cosmi non si sente in vacanza: "Non vogliamo arrivare ultimi"

La Spezia - Il Crotone abbandona l'ultimo posto in classifica grazie alla vittoria per 2-1 contro il Verona. Domenica affronterà il Benevento fuori casa e per tutti non metterà il bastone tra le ruote nella rincorsa salvezza dei sanniti. Serse Cosmi non dipinge uno scenario di questo tipo. "Non arrivare ultimi è uno degli obiettivi che ci sono rimasti, insieme ad onorare la maglia e salvaguardare la nostra dignità e l'affetto dei tifosi - ha detto nel post partita - E' un obiettivo che c'era e che c'è ancora. Per la prima volta ci siamo messi nella condizione di avere una squadra dietro. Sembrerà una cosa banale, ma per me e per la società non lo è affatto. Vogliamo difendere questa posizione".

Due gol, qualche calciatore che ha giocato meno che ora torna protagonista e può dare un senso alla propria stagione. "Sono contento anche della prestazione, in particolare del primo tempo. Affrontavamo una squadra che non concede tantissimo. Mi dispiace solo che Alex Cordaz abbia dovuto subire una rete anche questa sera, per lui è stata un'annata piuttosto complicata. Marrone? Ho sbagliato, dovevo dargli più spazio".