Cosmi: "Anche noi giochiamo bene come lo Spezia. Ma serve la ferocia"

La Spezia - "Devi tirare fuori tutto quello che hai dentro quando moralmente non sei al massimo. La sconfitta a Napoli ci poteva stare teoricamente, come è arrivata però... Ci siamo portati a casa delle convinzioni, ma a noi adesso servono i punti". Serse Cosmi ed un Crotone che ha chiuso con l'amaro in bocca l'ultima trasferta. Un po' come lo Spezia, ma con meno spazio per rimediare. "L'organizzazione dello Spezia è ottima. Hanno cambiato tantissimo giocatori ma sempre ottenendo risultati. Non hanno un margine definitivo sulla terzultima, ma comunque un buon vantaggio", dice il tecnico alla vigilia.

Anche il Crotone gioca bene, a detta di molti. Allora qual è la differenza tra le due? "La loro organizzazione viene esaltata dalla ferocia con cui hanno affrontato da subito il campionato. Anche noi abbiamo una buona organizzazione, non siamo mai stati messi sotto tatticamente dagli avversari. Ma sotto l'aspetto agonistico loro sono stati capaci di fare la differenza".

I rossoblù sono una squadra spiccatamente a trazione anteriore ed il numero dei gol subiti lo dimostra. "Noi abbiamo giocatori che possono stare in serie A. Io credo che manchi una guida alla difesa con l'esperienza ed il carattere. Questa difesa è stata messa in condizione di soffrire troppo anche in virtù della scelta dei quinti, che magari garantiscono un poco meno. Ho visto in questo periodo la crescita individuale di tanti giocatori: Golemic, Djidji e Luperto per esempio. A Napoli hanno fatto un'ottima partita, poi magari in alcuni momenti entra in campo qualcosa di diverso a livello psicologico".