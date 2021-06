Corsolini si lega ancora alla Cestistica Spezzina: "Qui è casa"

La Spezia - Marco Corsolini sarà ancora bianconero: la società Cestistica Spezzina, infatti, comunica con piacere di aver raggiunto l’accordo col tecnico per proseguire il percorso assieme. Dopo aver tagliato il traguardo di allenatore più longevo sulla panchina bianconera, coach Corsolini è riuscito nell’impresa di portare la squadra spezzina nuovamente ai playoff, soprattutto in una stagione complicata ed estenuante come quella appena terminata, che dà ancor più valore al lavoro svolto nell’ultimo periodo. Ecco le sue dichiarazioni: “È casa. È casa da più punti di vista, casa come società, casa come le persone con cui ho la fortuna di lavorare. E nonostante sia un allenatore ancora giovane, posso dire con fermezza che trovare un ambiente accogliente e in cui si lavora bene come questo sia veramente difficilissimo. Allenare in una società di cui ti senti parte integrante a tutti gli effetti, con un grande senso di appartenenza, è qualcosa di straordinario, come lo è altrettanto poter dare continuità al proprio lavoro, dettaglio tutt’altro che scontato. Sono perciò molto contento di proseguire il nostro percorso insieme a questa società”.