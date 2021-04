Corsa salvezza, per lo Spezia giornata proibitiva

La Spezia - Crotone, Firenze e Bologna. Le tre peggiori partite stagionali dello Spezia. Nelle prime due occasioni lo Spezia riuscì, in un modo o nell'altro, a trovare un riscatto almeno parziale la giornata successiva. Due pareggi, contro Bologna e Parma, per 2-2 che mossero la classifica. Oggi riuscire nello stesso intento sarebbe ancora più prezioso, ma il calendario propone agli aquilotti forse la giornata peggiore in chiave salvezza di tutte quelle rimanenti.

Al Picco arriva l'Inter lanciata verso lo scudetto. Ieri sera fermata dal Napoli, ma apparsa davvero in buono spolvero dal punto di vista fisico e con valori tecnici immensamente maggiori rispetto agli aquilotti. Potrebbero avvantaggiarsene Cagliari e Fiorentina, che vanno in casa rispettivamente di Udinese e Verona, già salve e troppo lontane da ogni sogno europeo. Sulla carta anche il Torino non ha una sfida impossibile contro il Bologna, volato a quota di sicurezza, ma che ha comunque necessità di ben figurare sotto gli occhi di Joey Saputo.

La sfida più importante di giornata è sicuramente Benevento-Genoa. I sanniti hanno vinto una sola partita (contro la Juventus) delle ultime 15 e devono arrivare con un margine di sicurezza al 9 maggio, quando ospiteranno il Cagliari che oggi occupa la terzultima posizione. Il Genoa ha una doppietta in casa con cui chiudere i conti salvezza. Dopo il Benevento, arriverà proprio lo Spezia. Il Cagliari spera in una serie di pareggi da questo intreccio, alla fine del quale una delle tre rischia di essersi garantita un finale di stagione al cardiopalma.