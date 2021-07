Coppa Europa, Viola Battistella in gara a Puurs

La Spezia - Nel giorno in cui l’Italia del calcio si confronta agli europei di calcio con il Belgio, Viola Battistella, arrampicatrice spezzina in forza alle Fiamme Oro di Moena (sezione giovanile della Polizia di Stato), rappresenterà l’Italia a Puurs in Belgio alla gara di Coppa Europa giovanile specialità Lead. La nazionale italiana della Fasi, la federazione arrampicata sportiva italiana, si cimenterà anche nella disciplina speed che sarà tra circa un mese alle Olimpiadi di Tokyo per la prima volta nella storia di questo sport che è gia stato confermato anche per le Olimpiadi di Parigi 2024.