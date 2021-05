Contro il Napoli l'ultimo gol in maglia aquilotta di Paolo Rostagno

La Spezia - Oggi avrebbe 100 anni Paolo Rostagno, centrocampista dello Spezia che vinse il titolo del 1944. Lo spezzino che, in quel campionato di guerra, segnò la rete di Bologna che scatenò la reazione dei locali, il conseguente parapiglia e la sconfitta a tavolino dei felsinei. Una delle 13 marcature dei sette anni di Rostagno con la maglia bianca. L'ultima porta la data del 13 febbraio 1949 e fu siglata contro il Napoli, avversario sabato degli aquilotti. In quel campionato di serie B lo Spezia si impose per 2-0 contro gli azzurri e salvò a fine stagione la categoria vincendo per 4-1 lo spareggio contro il Parma sul neutro di Milano. Rostagno avrebbe giocato anche la stagione successiva, ma scendendo in campo per pochi minuti.