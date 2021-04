Conte: "Vincendo stasera non avremmo rubato nulla"

La Spezia - Antonio Conte, al termine della sfida pareggiata dall'Inter contro lo Spezia, ha parlato della Superlega. Ma prima del lungo soliloquio dell'allenatore nerazzurro sulla Superlega si parla anche un po' del pari del "Picco": "La pressione si sente, i giocatori lottano per la prima volta per qualcosa di importante. Vincendo stasera non avremmo rubato nulla, potevamo essere più qualitativi sotto porta. Per questo motivo parliamo di un pareggio, la partita è stata fatta con la giusta voglia. Va bene così". Poi sul tema della settimana, dopo il silenzio assoluto di ieri: “Lo sport dev’essere meritocratico. Noi lavoriamo per cercare di vincere, di guadagnare un qualcosa. La meritocrazia va messo al primo posto, detto questo io penso che tutto quello che è successo, anche gli organismi come l'Uefa, è giusto che ci pensino. La Uefa organizza tornei e prende tutti i diritti, poi ne riserva una minima parte per chi gioca queste competizioni. Tra Nazionale e competizioni vengono spremuti come limoni, chi ci rimette sono le società. Loro investono nien