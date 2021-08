Compleanno con gol per Nikolaou: "Felice di aiutare la squadra"

La Spezia - Arrivo, esordio e gol. Tutto in pochi giorni per Dimitris Nikolaou che alla prima in maglia bianca ha siglato un gran gol impreziosendo un'ottima prestazione nella vittoria dello Spezia sul Pordenone in Coppa Italia. “Il gol è un bel regalo di compleanno – ha detto nel dopopartita – non segnavo da tempo e sono felice che sia arrivato oggi insieme alla vittoria. Non era facile ma devo continuare così, conoscendo meglio i compagni e guardando avanti. Mi trovo bene sia con la difesa a quattro che a tre, la squadra è forte e siamo tutti uniti, questo è importante. Mi piace impostare e mi piace andare avanti – ha concluso – nel calcio bisogna fare gol e se posso aiutare la squadra sono contento”.