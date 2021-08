Colpo Henoc N'Gbesso dal Milan, il nuovo Sadiq per la Primavera

La Spezia - E' un grande colpo di prospettiva: Henoc N'Gbesso, classe 2003, guiderà l'attacco dello Spezia primavera che punta alla promozione. Si completa in queste ore l'acquisto del calciatore dal Milan, uno dei prospetti più interessanti d'Italia per la sua generazione. Bresciano, famiglia di origine ivoriana, ha sempre giocato sottoleva nei rossoneri Milan, bruciando ogni tappa ed esordendo in primavera lo scorso anno. E questo nonostante un brutto infortunio al crociato nel 2019 che gli ha fatto perdere mesi.

Fisicamente ricorda molto Umar Sadiq, l'attaccante più forte e prolifico della storia della cantera aquilotta, oggi asso dell'Almeria in Liga 2. Longilineo ma potente, grande progrresione di corsa, buona tecnica e fiuto del gol. Seguito dalla GR Agency di Beppe Riso, comporrà il tridente a disposizione di mister Tanrivermis insieme a Podgoreanu e Ali. Oggi N'Gbesso si allena a Novara insieme al resto della nazionale U20 Carmine Nunziata in attesa di sfidare Inghilterra (1° settembre) e Paesi Bassi (6 settembre) e poi dovrebbe raggiungere il Ferdeghini nella seconda settimana del mese.