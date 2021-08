Colley ufficiale, in campo anche Mraz e Nikolaou

La Spezia - Già in campo stamani a Follo sotto la guida di mister Thiago Motta l'attaccante slovacco Samuel Mraz (1997), il difensore greco Dimitrios Nikolaou (1998) e l'attaccante gambiano Ebrima Colley (2000). Per quest'ultimo arriva oggi l'annuncio ufficiale del passaggio in maglia bianca - in prestito con diritto di opzione e contro-opzione - dall'Atalanta. Si attende l'annuncio anche per i due rinforzi, che comunque hanno effettuato con successo le visite mediche, come racconta la presenza al Comunale follese. E domani dovrebbe essere della truppa anche il centrocampista offensivo ucraino Viktor Kovalenko (1996), di provenienza orobica come Colley. "Rapidità, dribbling e capacità di gestire la palla in velocità. Benvenuto tra le Aquile, Ebrima!", l'abbraccio del club al gambiano, che ha esordito in A a fine 2019 con l'Atalanta per poi andare in prestito all'Hellas la scorsa stagione, con 25 presenze e una rete tra campionato e coppa.