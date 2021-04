Circolo Tennis Spezia, tutti gli impegni del weekend

La Spezia - Dopo il lungo (anche se si è giocato solo alla Vigilia e a Pasquetta) e intenso weekend pasquale in chiave Fitpra, al Circolo Tennis Spezia ci si rituffa nei campionati in cui sono impegnate la varie squadre del club di San Venerio: secondo il seguente programma.



Sabato 10 marzo

Over 45 del Cts ospite del Tennis Club Sarzana.

Under 12 femminile a S. Venerio contro lo Sporting Albatros Ge a partire dalle ore 14.

Under 12 maschile, in casa, opposta al Lunimare sempre dalle 2 del pomeriggio.

Under 14 femminile a Genova ospite della Lubrano Tennis Academy.



Domenica 11 marzo

La squadra di Serie C del circolo spezzino, capolista nel proprio girone, ospite del Valletta Cambiaso a Genova.