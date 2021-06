Cinque titoli regionali per la Velocior 1883 al Ranking Nazionale

La Spezia - La Società Canottieri Velocior 1883 torna da Genova e dal Ranking Nazionale, che si è tenuto il 30 Maggio scorso, con cinque titoli regionali. Oltre al risultato d’oro, la più antica società sportiva del Golfo, ha fatto registrare sette argenti e due bronzi, oltre ad altri piazzamenti interessanti. Gli atleti, guidati dagli allenatori Nicolò Marcellini, Giorgio Pintus, Giacomo Benetti e Riccardo Mazzoni, sono tutti nati tra il 2008 e il 2011, dimostrando che ancora una volta la Velocior 1883 sappia coltivare i giovani atleti del Golfo, portandoli a livelli di tutto rispetto.



Ecco tutti i nomi degli atleti con le rispettive medaglie:

Titoli liguri (Oro): nel Quattro Categoria Allievi B2 maschile Guano Diego, Neri Nicola, Neri Luca, Campioni Teseo; nel Singolo Categoria Esordiente Pucci Nicolò; nel Singolo Categoria Junior Lucchinelli Andrea; nel 7.20 Categoria Allievi B2 Guano Giacomo; nel 7.20 Categoria Allievi A Lucilli Elia.



Secondi posti: nel Singolo Categoria Junior Stella Giorgia; nel Singolo Categoria Ragazze Stella Giorgia; nel Singolo Categoria Pesi Leggeri Landi Francesco; nel Singolo Categoria Under 23 Peghini Marco; nel Singolo Categoria Ragazzi Lucchinelli Andrea; nel Doppio Categoria Junior Landi, Peghini; nel Quattro Categoria Ragazzi Menchelli, Grossi, Mori e Mammi.



Terzi posti: nel 7.20 Categoria Allievi C Femminile Mori Irene; nel 7.20 Categoria Allievi A Roffo Giacomo.



Quarti posti: nel Doppio Categoria Ragazzi Grossi, Menchelli; nel 7.20 Categoria Allievi C Burzi Leonardo



Quinto posto: nel Doppio Categoria Cadetti Grasso, Quarinto.



Settimo posto: nel 7,20 Categoria Cadetti Savarese Alessio.