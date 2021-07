Cinque ori, un argento e quattro bronzi, che Velocior a Varese!

La Spezia - Incetta di medaglie. La Società Canottieri Velocior 1883 della Spezia torna dal Festival dei Giovani di Varese, svoltosi Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Luglio, con alcuni importanti risultati. La più storica società remiera spezzina ha ottenuto nei campi di gara di Varese cinque medaglie d’oro, una medaglia di argento e 4 medaglie di bronzo. Qui di seguito nel dettaglio tutti i nomi e i rispettivi piazzamenti nei tre giorni di gare degli atleti biancazzurri, accompagnati dagli allenatori Paula Manea, Riccardo Mazzoni e Giorgio Pintus. Venerdì 2 Luglio nelle gare dei Singoli: oro di Giacomo Guano, categoria Allievi 2009; oro di Luca Neri, categoria Allievi 2009; bronzo di Nicola Neri, categoria Allievi 2009; bronzo di Teseo Campi, categoria Allievi 2009; sesta posizione di Diego Guano, categoria Allievi

2009; quinto piazzamento di Leonardo Burzi, categoria Allievi 2008; sesta posizione per Matteo Rapallini, categoria Cadetti 2007; sesta posizione per Alessio Savarese, categoria Cadetti 2007; sesto piazzamento di Manuel Quarinto, categoria Cadetti 2007; sesto piazzamento anche per Giovambattista Grasso, categoria Cadetti 2007.



Sabato 3 Luglio: oro per il Doppio composto da Giacomo Guano e Nicola Neri; quinto posto per il Doppio di Luca Neri e Francesco Trucco; quarto piazzamento per il Doppio composto da Teseo Campi e Diego Guano; oro nel Singolo di Elia Lucilli, categoria Allievi 2011; quarto posto per il Singolo di Giacomo Roffo, categoria Allievi 2011; quinto

posto per il Singolo di Leonardo Burzi; sesto piazzamento per il Singolo di Giovambattista Grasso; quinto posto del Singolo con Matteo Rapallini; sesto posto per il Singolo di Alessio Savarese; argento per il Singolo di Manuel Quarinto;

quarto piazzamento per il Quattro di coppia composto da Quarinto, Savarese, Rapallini e Grasso. Domenica 4 Luglio: bronzo nel Singolo di Manuel Quarinto; quinto piazzamento per il Singolo di Matteo Rapallini; quinta posizione per il Singolo di Alessio Savarese; Quarta posizione del Singolo di Giovambattista Grasso; bronzo per Leonardo Burzi nel Singolo; oro del Quattro di coppia composto da Luca Neri, Diego Guano, Teseo Campi e Francesco Trucco. Non sono state disputate le ultime gare di Elia Lucilli, Giacomo Roffo e il Quattro misto con il CUS Torino di Giacomo Guano e Nicola Neri per maltempo.