Chisoli: "Sono affezionato a Spezia, parlerò con i Platek a fine campionato"

La Spezia - “Difficile paragonare la gioia della promozione a questa della salvezza, sono state due gioie grandissime ma quest'anno era più difficile”. Così il presidente aquilotto Stefano Chisoli che al termine della vittoria con il Torino e dopo la festa in campo ha osservato: “Questo era il primo anno in Serie A, senza il nostro stadio, senza tifosi e con mille difficoltà, siamo felicissimi per questo risultato”.

“Il prossimo anno? Non ho ancora parlato con i Platek, faremo il punto a fine campionato. Il ormai sono affezionato a Spezia e mi piacerebbe continuare. Vedremo, oggi pensiamo a festeggiare. Italiano? Ha ancora un contratto che abbiamo blindato l'anno scorso, è molto legato alla città ma parlerà con la proprietà nuova e valuterà i programmi. Speriamo tutti che rimanga”.