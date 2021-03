Cestistica, al Palamariotti arriva Ponte Buggianese

La Spezia - Dopo il rientro vittorioso in quel di Livorno, la Crédit Agricole si appresta a calcare nuovamente il PalaMariotti: domani, domenica 28 marzo, alle ore 18, infatti, è in programma la sfida di alto profilo con Ponte Buggianese. La compagine toscana, sesta in classifica A2 femminile/Sud con 24 punti davanti proprio alle bianconere, è reduce dall’ampio successo con Civitanova della scorsa settimana, ottenuto col punteggio di 92-68, ed ha disputato tutte le partite in programma da calendario fin qui. La Cestistica, invece, deve ancora recuperare quattro gare. Nella sfida d’andata fu il Giorgio Tesi Group ad aggiudicarsi la vittoria per 76-70.



“Giocheremo contro una squadra che fin qui ha fatto bene – dichiara il coach del team spezzino, Marco Corsolini – e che è stata costruita per essere tra le prime del campionato. Da parte nostra, purtroppo, conviviamo coi problemi post-Covid, che ci hanno procurato qualche acciacco fisico. Veniamo da una bella prestazione contro Livorno, e giocare di nuovo non può che farci bene per riprendere il ritmo-gara che ci sta mancando per la recente inattività forzata”.



Dopo la gara di domenica, però, si guarda anche avanti, col calendario che andrà ad infoltirsi per via dei recuperi: “Per gestire al meglio queste gare ci sarà bisogno di ampliare le rotazioni e stare attenti al minutaggio delle giocatrici: fin qui alcune hanno una media di 30 minuti, toccherà ridurlo cercando però di non perdere qualità per poter vincere le partite. Non sarà facile, ma dobbiamo provarci. Adesso il primo obiettivo è trovare la qualificazione ai playoff, stando attenti il più possibile, però, ad evitare infortuni. Se riuscissimo ad ottenerla, poi potremo lavorare sulla condizione fisica e farci trovare al meglio nella post-season”.



La direzione di gara è stata affidata a Davide Quadrelli e Andrea Bernassola, entrambi di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a cominciare dalle ore 17:55 circa.