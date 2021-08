Centro Volley Spezia sui blocchi di partenza per la stagione 2021/2022

La Spezia - Una bellissima cena, all’agriturismo “Terra di Mare” di Arcola, ha fatto da teatro alla presentazione di quella che nella stagione pallavolistica 2021/22 sarà la 1.a squadra del Centro Volley Spezia; cioè, la Matec Group Volley Sp, poiché ivi la Matec Industries (settore dell’acqua) è il nuovo “main sponsor”.



Le esternazioni dalla serata…

L’assessore allo Sport spezzino Lorenzo Brogi: "Le premesse per fare molto bene, in virtù di tutto questo impegno, paiono esserci tutte".

Il Responsabile marketing della Matec Industries, ossia l’impresa, Alessandro Fenili: "Assaporati per l’occasione un’atmosfera, un gruppo, una famiglia in piena sintonia con quello che è il mondo della nostra stessa azienda. Pronti dunque a supportare in tutto e per tutto queste ragazze, come tutto l’ “entourage” bianconero, certi che ci daranno soddisfazione".

Il presidente sprugolino Mirco Maccione: "Abbiamo completato un magistrale assortimento tra dei rinforzi assai promettenti e quello “zoccolo duro” costituito dal gruppo delle nostre “fedelissime”. Non dovremmo soffrire gran che per mantenere la Serie B2".

Ottimismo pure da parte del vicepresidente regionale della Fipav, Renzo Grippino, del presidente territoriale della stessa federvolley Franco Bocchia e dell’allenatore Marco Damiani.



Infine, a seguire la “rosa” della squadra, posto che ancora è possibile qualche altro innesto:



Palleggiatori – Mercedes Pieroni e Melania Mariani.

Opposti – Noemi Chini e Swami Schiffini.

Centrali – Nicole Gianardi, Erika Mutti e Chiara Leri, quest’ultima il capitano.

Schiacciatori – Beatrice Roni, Benedetta Fusani, Carlotta Ciappei

Liberi – Maria Cazzetta e Stefania Pilli