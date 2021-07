Centro Volley Spezia, si riparte dalle certezze

La Spezia - Confermati i vertici dello staff tecnico, il Centro Volley Spezia continua con la conferma di quello che è stato lo “zoccolo duro” del suo parco-giocatori in questi ultimi anni, in vista del campionato 2021/22 di Serie B2 nazionale femminile. In tale contesto il sodalizio sprugolino comincia dal reparto centrale, il capitano delle spezzine sarà difatti sempre la “veteranissima” Chiara Leri col suo inseparabile numero 4 sulla maglia, sempre al centro sarà ancora della partita pure Nicole Gianardi col numero 5. Conferme in grande anche a livello di schiacciatori e liberi. Fra le ali resta fedele il “bomber” Benedetta Fusani, alla terza stagione pallavolistica al Palamariotti, numero 7; idem Carlotta Ciappei,

gioiellino generato dal “vivaio” spezzino, col 15. Passando ai liberi, non mancherà la siciliana Maria Cazzetta col

numero 3, nonché ecco il ritorno (dopo un anno) di un'altra “fedelissima” quale Stefania Pilli: la mamma della “mascotte” Luca celebra il rientro passando dal numero 10 per tanto portato al 9. Ad ogni modo, sono in arrivo pure le novità, leggi rinforzi…