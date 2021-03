Ceccaroni è un monumento in serie B: sempre in campo, mai sostituito

La Spezia - Ha più minutaggio dell'80% dei portieri in serie B. Solo che lui è un giocatore di movimento. Pietro Ceccaroni a 25 anni si sta definitivamente consacrando in cadetteria con un'annata straordinaria in quel di Venezia. Riscattato a titolo definitivo dai lagunari per 200mila euro la scorsa estate, come previsto nel contratto di prestito siglato la stagione precedente, il mancino cresciuto al Ferdeghini è un fedelissimo di mister Zanetti. Non a caso lo ha impiegato in ogni singola partita del campionato, senza mai sostituirlo. Pur giocando da difensore, ad oggi ha rimediato solo tre cartellini gialli in 2.700 minuti spalmati in trenta presenze. E anche grazie a lui il Venezia è in piena corsa per la promozione diretta a -3 dal secondo posto.