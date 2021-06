Castellani approda alla Cestistica spezzina: "Decisiva la fiducia che ho sentito nei miei confronti"

La Spezia - Arriva anche il secondo acquisto della Cestistica 2021-22: si tratta di Angelica Castellani, playmaker/guardia classe 2000, cresciuta ad Ancona, un anno a Ponzano per l’esordio in A2, nella scorsa stagione ha giocato a Civitanova Marche viaggiando a 9,2 punti, 4,2 rimbalzi e 2,3 assist di media a partita.



“Da questa nuova esperienza - sono le sue prime parole da neo bianconera - mi aspetto innanzitutto di migliorare ancora lavorando con coach Corsolini, dopodiché di avere maggiori responsabilità in campo, sia in regia che a livello realizzativo, mettendomi come sempre alla massima disposizione di coach e compagne. Ho scelto la Cestistica per il blasone della società, ma anche per il ruolo ed il tipo di lavoro che il coach mi ha proposto. Inoltre è stata decisiva la fiducia e la stima che ho sentito nei miei confronti”.



Nel suo stile di gioco Angelica si ispira alle stelle dell’Nba: “Ho cercato di ispirarmi alla mentalità e all’etica di lavoro di LeBron James, ma sono stata sempre affascinata dalla forza e dal coraggio di mettersi in gioco di Stephen Curry, ed infine dalla creatività di Kyrie Irving”.



In chiusura arriva un pensiero ai supporter bianconeri: “Un caloroso saluto ai tifosi spezzini, cercherò di onorare al meglio la maglia e mi auguro di potervi vedere numerosi al Palazzetto quest’anno perché siete una delle parti fondamentali del nostro sport!”