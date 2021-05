Capradossi sorride: "Il prossimo anno voglio essere protagonista"

La Spezia - "Sono molto contento di aver finito la partita. E' stata una bella gara". Elio Capradossi è tornato e in grande stile. Bella prova del difensore, che ha ritrovato il calcio giocato dopo 10 mesi a causa di un infortunio ad un ginocchio. E lo ha fatto proprio contro la Roma, il club in cui è nato. "Una casualità piacevole, soprattutto dopo un anno che non giocavo. Italiano mi ha detto che prima veniva l'obiettivo della salvezza e poi mi avrebbe dato spazio. Ora spero di poter vivere un anno da protagonista".