Capradossi alla Spal, andrà via entro domenica

La Spezia - Ultimi allenamenti in maglia bianca per Elio Capradossi. Firmerà un contratto per un anno con la Spal, voluto dal tecnico Massimo Rastelli per guidare la difesa. Per il 25enne sarà una stagione di ripartenza dopo il grave infortunio patito al termine della stagione 2019-20 che lo ha tenuto fuori per tutto lo scorso anno. Troppo importante recuperare sicurezza e automatismi, tutte cose su cui si può lavorare soltanto giocando con continuità: questa la motivazione per cui il club di Via Melara ha optato per un prestito naturalmente secco, per riportarlo poi alla base tra nove mesi. Capradossi ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2023.