Cantiere Spezia, servono tra dieci e dodici acquisti

La Spezia - Tolti i primavera, tolti i calciatori destinati al prestito, tolti i doppioni, il resto è tutto lavoro per Riccardo Pecini. Un lavoro piuttosto corposo, con la variabile di quegli elementi che hanno mercato e che potrebbero essere oggetto di offerte. Lo Spezia che domani parte per Prato allo Stelvio assomiglia poco o pochissimo a quello che si presenterà al nastro di partenza della serie A 21/22. Ma forse questo assomiglierà molto a quello della stagione 22/23. Dipende dal lavoro che si riuscirà a fare in estate, con un budget per il monte ingaggi che è destinato ad essere decisamente più alto rispetto a quello dell'ultimo anno di Volpi.



Intanto nel gruppo di domani vi sono tre portieri - Krapikas, Zoet e Provedel - di cui potrebbe rimanere uno solo. Per il lituano si cercherà probabilmente una soluzione in prestito, mentre gli altri due partono ad oggi per giocarsi la maglia da titolare. Motta, proprio come il suo predecessore, apprezza un numero uno che sia sicuro con i piedi come Provedel. Ma l'olandese, per esperienza e carisma, svetta sopra gli altri.



In difesa c'è la volontà di trattenere la premiata coppia Erlic-Ismajli, spesso titolare in passato. Capradossi è pronto a misurarsi stabilmente con la serie A, mentre Hristov sarà valutato dal tecnico. Per lui la strada è di rimanere inizialmente ed eventualmente fare il punto a gennaio. Probabile l'ingresso di un uomo d'esperienza tra i centrali.

A sinistra sia Colombini che Ramos potrebbero finire sul mercato, mentre per Bastoni è necessario parlare di rinnovo (scadenza attuale il 2022) per poter pensare di trattenerlo. Almeno un ingresso è previsto, così come sull'altra fascia. Sala è stato reintegrato dopo la rottura con Italiano ma dovrebbe partire, insieme a lui uno tra Vignali e Ferrer.



A centrocampo i numeri sono davvero risicati. Figoli è destinato al prestito e con tutta probabilità anche Bordin. Leo Sena è la certezza (in attesa di tampone negativo...), c'è la volontà di trattenere Maggiore ma conterà anche la volontà del calciatore. Se sarà 4-3-3, come sembra, ci sono da attendersi almeno quattro innesti: un regista basso e tre mezzali.

Anche in attacco ci sarà molto da lavorare. Qui è Gyasi il vero punto fermo, mentre su Verde, caratteristiche diverse rispetto al ghanese, sarà l'occhio di Motta a decidere. Unico centravanti a disposizione ad oggi è Nzola. Almeno due ali ed una punta sono da attendere.