Cantiere Cagliari, verso le cessioni di Simeone e Nandez. Piace Pobega

La Spezia - Un mercato fatto di nomi più scritti che reali, con qualche colpetto, diverse uscite importanti e la sensazione che l'ultima settimana non servirà soltanto allo Spezia a ripascire l'organico nella qualità e nelle alternative, ma anche a buona parte della serie A. Così anche per il Cagliari di Leonardo Semplici che, perso Nainggolan finito all'Anversa con un ingaggio importantissimo, aspetta rinforzi a partire da questa settimana: Dragusin della Juventus è il primissimo nome sulla lista di Capozucca ma non è il solo visto che c'è da considerare le offerte pervenute per i gioiellini Godin, che piace al Betis Siviglia, e soprattutto Nandez sul quale è piombato niente meno che il Tottenham: il primo partirà solo a cifre adeguate, altrimenti rimarrà in organico (c'è distanza economica fra le parti). Il Cagliari, reduce dal 3-1 in Coppa Italia contro il Pisa, lavora per il prestito di Pobega con il Milan, centrocampista che piace pure a Pecini, salito sino a Casa Milan due settimane fa anche e soprattutto per parlare del nazionale Under21 che in riva al Golfo quest'anno ha fatto benissimo.



Anche Giovanni Simeone dovrebbe salutare la bella isola. Il Cholito attende ancora che si possa concretizzare il suo passaggio al Marsiglia già imbastito fin dall’affare Strootman, passato in rossoblu ad inizio mercato. Sampaoli lo accoglierebbe a braccia aperte e i prossimo giorni potrebbero essere quelli del tanto agognato trasferimento. Anche Cerri se ne andrà, c'è il Como sulle sue tracce, mentre Ceter, a sorpresa restato in panchina contro il Pisa in Coppa Italia, non è più sicuro di restare. E Diego Farias? Qualche offerta dalla serie A è arrivata, sicuramente non rimarrà. Lungo intreccio di mercato sull'asse Torino-Cagliari: secondo Tuttosport, sardi e granata trattano Walukiewicz ma nella ridda dei possibili scambi rientrano anche Zaza e Baselli. Anche il Cagliari, insomma, è un cantiere al lavoro.