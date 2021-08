Canaletto e Cadimare al fotofinish, alla fine la spuntano i pirati

La Spezia - Non era mai accaduto. La decisione sulla vittoria del Palio juniores è stata sospesa, in attesa che i giudici rivedessero le immagini dell'arrivo al fotofinish insieme al sindaco Peracchini, garante del Palio, e al dirigente della Lega canottaggio, Jacopo Borniotto, utilizzando la strumentazione della Capitaneria di porto.

"Abbiamo visionato insieme al sindaco, al capoborgata del Canaletto Casali e al capoborgata del Cadimare Franceschetti: il palio junior è assegnato al Cadimare. Complimenti a entrambi gli equipaggi che ci hanno regalato una gara splendida", ha dichiarato Borniotto alle 19, dopo aver visionato le immagini che mostrano la prua con il Pegaso davanti a quella gialla di pochi centimetri. Alla fine la differenza in termini di tempo è di 4 centesimi.



La gara

Lo sparo dello starter ha dato il via alla gara degli juniores di questa 96esima, strana edizione del Palio del golfo. E anche in questo caso, come per la categoria femminile, nessun pronostico è possibile.

I cori che accompagnano gli armi verso il giro di boa sono poca cosa rispetto a quello cui si era abituati, ma di certo la tifoseria che si fa più sentire è quella del Cadimare, che spinge la barca con il numero 4 nel testa testa con Fezzano, Canaletto e Muggiano.

Dopo il giro di boa è stato subito chiaro che la disputa avrebbe riguardato solamente i canarini e i bianconeri: le borgate più vincenti tra i senior si sono misurate sino all'ultimo centimetro, dando vita a un arrivo che ha lasciato tutti nell'incertezza su quale fosse la prua che per prima aveva tagliato il traguardo.

Alla fine a dire alla Morin quale fosse l'esito è stata la mancata esultanza del Cadimare, che pure per alcuni era l'equipaggio vincitore.

Un altro fotofinish, un'altra gioia incontenibile, un'altra cocente delusione.



Dopo pochi minuti l'urlo della tifoseria cadamota ha lasciato intendere come tutto fosse ancora in bilico. E a quasi mezz'ora dalla partenza la vittoria della categoria juniores è ancora da assegnare.



L'equipaggio vincitore

Francesco La Valle

Pietro Menchelli

Nicolò Boschi

Thomas Raimondi

Timoniere: Elia Lucilli