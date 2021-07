Canaletto 2010 e Don Bosco 2011 vincono il Memorial Pistone

La Spezia - Il Canaletto Sepor per la categoria Pulcini 2010 e il Don Bosco Spezia nei Pulcini 2011 sono le vincitrici del 2° Memorial “Alfonso Pistone” rassegna giovanile organizzata dalla società canarina presieduta da Sabrina Benassi per ricordare un maestro di tante generazioni di baby talenti come il mitico Alfonso, un allenatore che ha fatto la storia del calcio spezzino, aggiudicandosi anche un titolo ligure con i Giovanissimi classe 1977/78 nella stagione 1991/92 battendo a Lavagna nella finalissima la Levante C.

La rassegna che si è svolta al campo “Tanca” con il patrocinio di Ricel srl, Sepor srl, Eagles Service srl e Geoproject ha visto al via ben 60 formazioni, suddivise in ben 8 categorie con la partecipazione record di oltre 600 baby atleti. Nei Pulcini 2010, i canarini di Davide Dido, hanno ragione dopo i calci di rigore del Rivasamba, mentre è il Don Bosco di Alberto D’Onofrio a trionfare nei 2011 superando il Borgo grazie a Andrea Valentia (doppietta) e Leonardo Pieroni.

Al termine le premiazioni con la regia del responsabile organizzativo canarino Marco Biso e del direttore sportivo Fabrizio Vaccarini dove tutti i partecipanti hanno ricevuto i medesimi riconoscimenti. Sono intervenuti, le Barbara e Simona, figlie del compianto Alfonso, con i nipoti Luca, Martina, Mattia, Samuele e Matteo, il presidente dell’Aiac provinciale Alteo Bolognini, i dirigenti Carlo Valleri e Claudio Pierini e l’ex aquilotto Gianni Di Staso.



Pulcini 2010

Finali 4°/5°/6° posto: Levante-Colli 4-0 (Ferrari 2, Dal Forno 2), Aullese-Colli 5-1 (Paolini, Delle Piane 2, Borghini, Barbasini; Vatteroni), Aullese-Levante 1-1 (3-2 dcr. Riani; Rebecchi.).

1°/2°/3° posto: Rivasamba-A.Pianazze 3-1 (Spairani, Bertolone 2; Balitreri), Canaletto-A.Pianazze 1-0 (Ballerini), Canaletto-Rivasamba 1-1 (2-0 dcr. Bassano; Spairani,).

Canaletto: Ballerini, Bassano, Bergitto, Cerruti, Cuva, Khayar, Natali, Neri, Picone, Romeo, Turturro. All.Dido. Arci Pianazze: Balitreri, Baudinelli, Bellandi, Cervia, Leverotti, Manco, Natali, Pisani, Tinnirello, Zeppieri. All.ri Apostolo e Natale.

Pulcini 2011: Semifinali: Borgo-A.Pianazze 1-1 (7-6 dcr. Zanzanelli; Angelinelli), Canaletto-Don Bosco 0-1 (Terrarossa). Finali. 3°/4° posto: A.Pianazze-Canaletto 0-1 (Dido). Arci Pianazze: La Rocca, Angelinelli, Aureliani, Bellettini, Bonciani, Felisso, Fosella, Natucci, Pellegrini, Pettiti, Stefanini, Strata, Tresconi, Vasquez. All.ri Musto e Palla. Canaletto: Plicanti, Barbagelata, De Lucia, Dido, Franchetti, Fratacci, Hamouda, Maggiali. All.ri Sanguinetti e Diletto.

1°/2°posto: Borgo-Don Bosco 0-3 (Pieroni, Valentia 2).

Don Bosco: Seganti, Molica, Pieroni, Pagan, Satti, Biondi, Valentia, Terrarossa, Corradi. All. D’Onofrio.

Borgo: Raviolo, Bertini, Mezzasalma, Guastini, Palma, Zanzarelli, Latino, Mirabelli, Simonelli, Lupoli. All. Bertolla.