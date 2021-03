Campionato individuale Silver, i risultati della Ginnastica Canaletto

La Spezia - Si è svolta a Genova Sant’Eusebio il 14 ed il 21 marzo la seconda prova del Campionato Individuale Silver di Ginnastica Artistica di Federazione. Si sono presentate molte ginnaste suddivise in varie categorie: LB, LC, LD, ognuna delle quali suddivisa per anno di nascita.

La Ginnastica Canaletto ha presentato ginnaste esperte e ben preparate che hanno gareggiato con molta grinta evidenziandosi per la loro bravura.

Tutte loro si sono alternate nei vari podi e nonostante qualche piccola imprecisione hanno avuto numerosi risultati.



CAMPIONATO SILVER LA3



Cat. A2 , 1 Classificata Beatrice Sandre, 3 Classificata Emily, 5^ Classificata Annalisa Battistini e 8^ Classificata Viola Franchetti . Cat. A1, 1 Classificata Alisia Giannoni

Cat. J1, 1 Classificata Sofia Greta Giorgini



CAMPIONATO SILVER LB3



Cat. A2, 1^ Classificata Emma Angeletti nella 1 fase e 2^ nella seconda fase.

Cat. A3, 1 Classificata Arianna Matiuzzo, 3 Classificata Giada Corvi e Amelie Violani quarta classificata.

Cat. J3, 1 Classificata Emma Polverini



CAMPIONATO SILVER LB



Cat. A3, 1 Classificata Sofia Cabano

Cat. A4, 1 Classificata Caterina Crisci

Cat. J2, 3 Classificata Valentina Righetti

Cat. J1, Conti Giulia ottava classificata

Cat. J1, Cucchi Alessia undicesima classificata

Cat. J3, Benigno Giada sesta classificata



CAMPIONATO SILVER LC



Cat.A4, Sommovigo Sofia prima classificata e Stella Richichi terza classificata.

Cat. A3, Adames Daniela sesta classificata.

Cat. J3, Cozzani Annika sesta classificata

Cat J1, MIRIAM FAZZI 2 classificata

Cat J2, Betta Victoria 8 Classificata

Complimenti anche a La Placa Alice che per un problema alla schiena non è riuscita a terminare la gara..

Cat.S1, Ruffini Rebecca sesta classificata..



CAMPIONATO SILVER LD



Cat. S1, un buon terzo posto per la nostra ginnastica Ada Fusani e un sesto posto per Sara De Angelis.

Eventi come questi, dimostrano quanto lo sport sia in grado di insegnare la “resilienza”, un valore così importante quanto determinante in un periodo storico così complicato.

Il sodalizio ringrazia vivamente i suoi istruttori (Monica Rovagna, Katia Spadolini, Ekaterina Ogorodnikova, Elena Pireddu, Patrizia Schiffini) che con costanza, determinazione e passione riescono sempre a portare ad altissimi livelli le loro ginnaste.