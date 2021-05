Cagliari sconfitto, la sedicesima piazza è già sicura per i bianchi

La Spezia - Comunque vada, lo Spezia chiuderà il campionato non più in basso del sedicesimo posto in classifica. Il Cagliari perde in casa contro il Genoa nell'anticipo di ieri sera e ferma la rincorsa di Semplici a 37 punti. Gli aquilotti, che scendono in campo stasera contro la Roma, sono già sicuri di averli sopravanzati con 38.

Sopra alla squadra di Italiano c'è la Fiorentina a 40 lunghezza, sotto il Torino che oggi chiude contro un Benevento con il morale sotto i tacchi. Teoricamente, con un successo contro Paulo Fonseca, gli aquilotti hanno ancora la possibilità di scavalcare Udinese e Bologna, impegnate rispettivamente contro Inter e Juventus. Ai giallorossi basta virtualmente un punto per essere sicuri del settimo posto, grazie alla differenza reti migliore rispetto al Sassuolo (+10 contro +6).