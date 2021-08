Cagliari-Spezia e quel rigore pesantissimo firmato Nzola

La Spezia - Fu uno di quei pomeriggi nei quali si iniziava ad intuire che lo Spezia dei debuttanti non era una squadra facile da affossare. Quel 29 novembre il Cagliari dell'allora tecnico Di Francesco, accarezzava il successo ma fu raggiunta proprio all'ultimo secondo con un rigore di Mbala Nzola che, per come poi è andato il campionato, valeva ora. Dopo la rete del vantaggio aquilotto realizzata nel primo tempo da Gyasi, nella ripresa i sardi erano infatti riusciti a ribaltare il match in 7’ grazie ai gol di Joao Pedro e al colpo di tacco di Pavoletti. Nel recupero l’ingenuità di Klavan che ha regalato il penalty ai liguri per il pari finale, siglato al 94': fischio finale e 2-2. Fra Cagliari e Spezia, che si ritroveranno lunedì prossimo una davanti all'altra, era la prima volta in serie A. Quel giorno sul terreno di gioco si sfidarano i cagliaritani Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Carboni (73' Tripaldelli); Marin, Rog; Ounas (77' Faragò), Joao Pedro, Sottil (89' Caligara); Pavoletti (77' Cerri). Lo Spezia rispose con Provedel; Salva Ferrer (46' Sala), Terzi (63' Chabot), Erlic, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci (83' Piccoli), Estevez (63' Deiola); Farias, Nzola, Gyasi (80' Agudelo).



Fino all'autunno scorso i precedenti erano otto, tutti divisi fra C (due partite) e B (sei volte). La prima volta nel 1932 finì 1-1 con reti di Cappelli e Ostromann. Si gioca altre tre volte prima della guerra con due vistosi 4-1 per gli aquilotti nel 1932/33 e nel 1934/35. Curiosamente, in entrambe le partite segnarono quattro calciatori diversi per i bianchi: Sabbatini, Mian, Arella e Cappelli nel primo caso; Calcagno, Garbini, Comar e ancora Sabbatini nel secondo. Vittoria anche nel 1933 ma di misura: 1-0, rete del friulano Fausto Comar. In panchina sfida tra concittadini: Vilmos Wilheim per i padroni di casa e Andreas Kuttik per gli ospiti. Entrambi di Budapest. Nel 47/48 altro sonoro 4-0 per lo Spezia, orfano di Ottavio Barbieri sostituito nel girone d'andata. In gol Torti, Bilancini e doppietta del solito Costa. Ci si rivede nelle serie C 51/52 e il Cagliari vince per 0-1 con una rete di Gennari nei primi minuti: sardi promossi a fine stagione. Dieci anni dopo sarà invece 0-0, ancora in serie C.