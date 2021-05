zero tiri in porta

La Spezia - Non si fanno male Cagliari e Fiorentina. Entrambe ad un passo dalla salvezza matematica, nella sfida diretta mettono in scena ritmi molto blandi. Sin dai primissimi minuti, pare chiaro che nessuna formazione voglia forzare i tempi ed il resto della partita conferma la sensazione. Si chiude con uno 0-0 che è lo specchio della totale assenza di tiri in porta per tutti i novanta minuti.