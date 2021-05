Caccia al ds c'è anche Grammatica, con esperienza di proprietà estere

La Spezia - Il metodo Sonderjyske sarà il metodo Spezia. Perché è il metodo Platek. La conferma di Vincenzo Italiano è ancora da sancire, quella della rivoluzione americana nell'area tecnica è invece arrivata. Indiretta, dal colloquio tra Nishant Tella e Mauro Meluso che ha portato alla separazione. Il manager americano ha spiegato in sede che non è più prevista all'interno dell'organigramma la figura del direttore sportivo come concepito per lunga tradizione nel calcio italiano.

Si cerca invece un professionista con competenze trasversali, così come già da mesi pubblicamente spiegato ai candidati per il medesimo ruolo in Danimarca (QUI i dettagli). Sono punti di preferenza l'età sotto i cinquant'anni e una laurea. Necessaria la conoscenza della lingua inglese e la propensione a lavorare in un consesso internazionale. Capacità di portare avanti trattative e attenzione alla ricerca dei giovani.

Il curriculum di Francesco Bega è già stato portato sul tavolo. Negli scorsi giorni è emerso anche quello di Andrea Grammatica, oggi direttore sportivo del Siena ma partito proprio dalla Spezia, sua città natale. Quarantadue anni, psicologo di studi e formazione, scout per la Virtus Entella, uomo mercato della Reggiana americana, diesse delle giovanili della Spal e oggi per i toscani. Un club che ha uno schema decentrato proprio come si vorrebbe creare da queste parti: proprietà armena, contatti con il calcio russo e una triangolazione che è stata tutta da snellire in questi mesi per renderla efficiente. Ci ha pensato Grammatica, il cui profilo torna sul tavolo di Via Melara come già in altre occasioni in questi anni.