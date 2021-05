C'è voglia di un'impresa, poi tutte in attesa di Benevento-Cagliari

La Spezia - Sicuri che giocare per ultime sia un vantaggio? Benevento e Cagliari chiudono con la sfida diretta la prossima giornata di campionato per quanto riguarda la corsa salvezza. Un match che rischia di diventare una sorta di spareggio, quantomeno nel caso di risultati a sorpresa delle altre squadre coinvolte. Apre lo Spezia, che saggia le speranze Champions League di un Napoli dato in grande forma. Segue la Fiorentina, che ospita una Lazio a sua volta lanciata verso il quinto posto. Sono questi i veri impegni dal pronostico blindato sulla carta.

Ad approfittarne provano il Genoa ed il Torino. I rossoblu non ne vogliono sapere di chiudere il discorso salvezza, ma contro un Sassuolo ormai attestato in una zona di classifica che non promette sviluppi potrebbero arrivare i punti decisivi. Anche il Torino può avviarsi verso la tranquillità battendo il Verona di Juric, da un paio di mesi poco lucido e arrembante. La domenica pomeriggio, tutti saranno davanti alla televisione per Benevento-Cagliari. Un pareggio non serve a nessuna delle due, i padroni di casa hanno invece la vittoria come unico risultato utile. E alla giornata successiva ci sarà Cagliari-Fiorentina...