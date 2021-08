C'è uno Spezia che punta al primo posto, lo guida Tanrivermis

La Spezia - A livello comunicativo, esprime perfettamente le ambizioni del club pur da un palcoscenico minore quale quello della Primavera. A Tugberk Tanrivermis si presentavano due strade in estate. Rimanere alla Roma e proseguire un percorso che lo aveva portato all'U16 dopo lo scudetto con l'U15. Accettare la Fiorentina, che gli voleva affidare l'U18 per valutare il salto all'U19 dalla prossima stagione. Poi è arrivato lo Spezia, che cercava chi guidasse una squadra da promozione per centrare il salto in Primavera 1.

E adesso arriva l'inserimento del girone B, che il 32enne turco conosce benissimo. ""Nel calcio non esistono gironi facili, noi scendiamo in campo per vincere con le giuste strategie e la giusta cattiveria. Favorite? Difficile dirlo. Non guardo tanto i nomi delle avversarie, a me interessa solo la prestazione dei miei ragazzi. Sono totalmente concentrato su di loro, su come difendere e attaccare. I pronostici li lascio agli altri".



Le avversarie sono Ascoli, Benevento, Cesena, Cosenza, Crotone, Frosinone, Lazio, Perugia, Pisa, Reggina, Salernitana e Ternana. Si parte l'11 settembre dalla Romagna. Il mercato dello Spezia 2 è ancora in divenire ma ha già portato elementi importanti come il giovanissimo difensore islandese Styrmisson (2004) dal KR Reykjavík, il centravanti Zuppel (2002) dall'Arezzo, l'ala Podgoreanu (2002) dalla Roma. Ellertsson (2002) sarà acquistato, ma lasciato in prestito alla Spal.

Il lavoro è iniziato senza tanti dei prossimi protagonisti, ma la mano del tecnico già si vede. Sarà una squadra propositiva, proprio come quella di Thiago Motta che avrà a sua volta tanti 2002 in rosa a rendere evidente l'osmosi tra le due realtà. "Soddisfatto sì, ma non mi basta. Ogni giorno voglio qualcosa di più. Se un giorno hai fatto un buon allenamento, il giorno dopo devi farne uno migliore. Dal 16 luglio c'è grande disponibilità, abbiamo lavorato molto sul pressing alto, sulla difesa della porta e ora parliamo di come lavorare con il pallone, di come occupare il campo. I ragazzi rispondono bene".