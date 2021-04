C'è la designazione: Genoa-Spezia a Manganiello

La Spezia - Genoa-Spezia, in programma sabato 24 aprile alle 15 a Marassi, sarà diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Mutu, mentre il quarto ufficiale sarà Giua. In sala Var, Chiffi e Tegoni. Nell'attuale stagione il fischietto piemontese, classe 1981, diresse il 2-2 di Cesena fra Spezia e Fiorentina ma è soltanto l'ultimo dei tantissimi incroci con le maglie bianche. Il direttore di gara è stato designato la prima volta dieci anni fa: era il gennaio 2011 e si giocava uno Spezia-Pavia nella prima divisione di Lega Pro. Da allora altri 15 incroci, tra cui otto partite di serie B, una di Coppa Italia e due volte ai play-off per la serie A: il 2-0 che eliminò i bianchi a Trapani nel 2016 ed il 2-1 di Benevento del 2017.