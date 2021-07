C'è il distanziamento e la capienza del Picco scende

La Spezia - Probabilmente no, non si ricomincerà neanche da 5756. La capienza teorica di tifosi regolarmente dotati di green pass, che a settembre potrebbero sedersi di nuovo sui gradoni del Picco, verrà nei fatti decurtata dalla forma stessa dell'impianto. E' questa la prospettiva più realistica quando mancano poco più di sette settimane all'esordio casalingo dello Spezia di Thiago Motta, avversaria l'Udinese. Quel 12 di settembre, anche a lavori conclusi e permessi ottenuti, il vegliardo di Viale Fieschi difficilmente potrà raggiungere la capienza del 50%.



Vero, è quella prevista nell'ultimo dpcm emesso dal governo Draghi. Se la Liguria sarà ancora zona bianca, gli stadi del professionismo - La Spezia, Genova e Chiavari - ritroveranno parte del calore che manca ormai dal tardo inverno del 2020. Ma alla norma governativa si sovrappone quella che continua a richiedere un metro di distanza in ogni direzione per gli spettatori. Ed è qui che i limiti strutturali del Picco, e di quasi tutti gli impianti italiani del calcio per la verità, sforbiciano ancora una volta le presenze.



Vincoli che nel caso del Picco sono acuiti per esempio dalla forma della Curva Ferrovia. Il suo andamento a sezione di cerchio nella parte superiore e la foggia a trapezio di quella laterale sono un fattore che agisce in negativo. Quanto? Al momento è complicato anche ipotizzarlo. Servirebbero calcoli piuttosto complessi e incerti.

C'è chi dice che, nella realtà, la capienza reale sarà del 33%. Un terzo, che con la nuova Curva Piscina maggiorata, farebbe circa 3837 nel caso spezzino. La Figc a quanto pare punta al 75%, tagliando la testa al toro. Una cosa è certa: vaccino, certificato di guarigione nei sei mesi precedenti o tampone negativo nelle 48 ore precedenti saranno comunque necessari.