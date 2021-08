Buona la prima per Motta: "Contento del risultato e dell'atteggiamento"

La Spezia - Buona, anzi, buonissima la prima viste le tante difficoltà per Thiago Motta e il suo Spezia. Il 3-1 sul Pordenone in Coppa Italia infatti non rappresenta solo un importante passo avanti nel tabellone ma anche una fondamentale iniezione di fiducia per tutto il gruppo dopo una preparazione tormentatissima.



“Sono soddisfatto per il risultato – ha detto al termine l'allenatore – la partita non era facile e lo sapevamo fin dall'inizio, perché affrontavamo una squadra che aveva fatto molto bene nella preparazione. Faccio i complimenti anche al Pordenone perché entrambe le squadre hanno giocato una buona partita, il risultato è stato positivo per noi ma loro hanno fatto una buona prestazione. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento dei miei ragazzi – ha proseguito – siamo all'inizio e c'è ancora molto da fare ma i giocatori sono stati bravi soprattutto nel momento di difficoltà dopo il 2-1, hanno tenuto bene fino alla fine e l'hanno chiusa. Pochi cambi? Ero soddisfatto di quello che stavano facendo in campo e non pensavo ci fosse bisogno di sostituzioni. La partita era sotto controllo e stavamo bene anche fisicamente”.

Così infine su Ferrer, schierato nell'inedito ruolo di esterno sinistro: “E' un giocatore che vuole migliorare e può coprire altri ruoli. Durante la settimana ci da' questa disponibilità, è un ragazzo intelligente che ha doti fisiche e tecniche importanti e può fare bene anche in fase offensiva. Sono soddisfatto della sua prestazione e di quella di tutta la squadra”.