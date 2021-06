Buffon va al Parma, la previsione: "Chiuderà la carriera al Canaletto"

La Spezia - Non è sfuggita l'operazione nostalgia di Gigi Buffon. Il portiere campione del mondo 2006 con la Nazionale sarebbe pronto a tornare alle origini, firmando un contratto con il Parma che lo lanciò nel calcio professionistico. A 43 anni, uno dei monumenti del calcio italiano, vuole ancora togliersi qualche soddisfazione tra i pali. E tra i tifosi spezzini c'è chi predice che il percorso a ritroso non si fermerà al di là della Cisa: "Biennale con il Parma per poi chiudere la carriera al Canaletto", scrive Enrico Licausi sui social. Nel club del levante spezzino, Buffon cominciò infatti da bambino e fu impostato portiere.