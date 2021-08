Boxe, riparte la stagione alla Round zero gym

La Spezia - Dopo la piccola pausa estiva il team della Round Zero Gym il 1 Settembre riapre i corsi di pugilato Olimpico, amatoriale ,per bambini dai 5 anni e ginnastica Funzionale, con corsi articolati tutti i giorni dalle 13 alle 20, per chi desidera avvicinarsi a questo avvincente sport come modo per mantenere un’ ottima forma fisica e mentale, allenando oltre il corpo anche la mente per affrontare le difficoltà della vita.



Il pugilato non è solo uno sport ma un vero e proprio stile, in più è un ottimo strumento di difesa personale. La boxe non è violenza ma il contrario di essa, poichè insegna ai pugili ad essere uomini, accrescendo e sviluppando le proprie doti. Se sappiamo difenderci, non avremo motivo di essere aggressivi.



Imparare divertendosi, con giochi ed esercizi, i primi fondamentali del pugilato.

Questo sport è consigliato a tutti i giovani che in completa sicurezza possono sviluppare una mente sana e un corpo allenato preparandosi a reagire alle prime difficoltà, non solo nello sport ma anche nella vita.



I corsi di educazione pugilistica vogliono sensibilizzare la percezione di ciò che realmente rappresenta la disciplina e di come essa possa essere in grado di favorire e sviluppare aspetti veramente centrali nel cammino di crescita di un giovane, come ad esempio la conoscenza di sé e della propria aggressività, la coscienza delle proprie azioni e reazioni, il rafforzamento dell’autocontrollo e della propria autostima.



L'allenamento consiste nello sviluppo delle capacità coordinative attraverso uso di attrezzi e corpo libero e nell'apprendimento dei fondamentali del pugilato, con l'apprezzamento dello spazio, della distanza, del tempo e del ritmo. L’attività di sparring condizionato (attività a coppie senza contatto) dove si sviluppano azioni di attacco-difesa- contrattacco.



Corsi a numero chiuso prenotabili tramite App,rispettando tutte le norme igieniche - sanitarie.



Contatti

3287327116

www.roundzerogympalestralaspezia.com

raundzerogym@gmail.com