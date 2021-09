Bourabia detta i tempi: "Ora cerchiamo fiducia nei risultati"

La Spezia - "Sono qui per portare la mia esperienza, aiutare i più giovani a migliorarsi e salvarmi con lo Spezia". Mehdi Bourabia ha solo trent’anni eppure in questo Spezia giovanissimo è uno dei veterani. Uno dei pochi su cui si è voluto investire. "Il Sassuolo è un club che ha fatto un salto di qualità negli scorsi anni e credo che si possa fare anche qui. Non bisogna solo salvarsi, ma far vedere belle cose in campo. Nei primi allenamenti ho visto qualità, begli allenamenti. D’altra parte mi ricordo come giocava lo Spezia l’anno scorso. Ora cerchiamo armonia e cerchiamo di trovare fiducia con qualche risultato sul campo", dice il marocchino.



Elemento duttile, ma per lui c’è già una zona di campo precisa in cui vederlo. "Credo che giocherò da play, ho già parlato con il mister. Ma posso giocare anche da mezzala. Io ho pensato che qui avrei potuto giocare e che avrei trovato un progetto ambizioso: esattamente ciò che cercavo. Lo Spezia cercava un calciatore con le mie caratteristiche e ci siamo trovati subito d’accordo”. Lo Spezia è tutto da costruire: “Non ci siamo ancora allenati tanto, ci vorrà tempo perché le cose vadano al loro posto". Trattativa lunga? Non da parte sua. "Il direttore Pecini mi aveva spiegato la sua idea e mi era piaciuto molto. Poi ho parlato con il mio procuratore e con alcuni compagni del Sassuolo che erano stati alla Spezia e tutti mi hanno detto che c’era una società seria. Non ho avuto bisogno di sentire altro".



A.Bo.