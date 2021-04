Bernardeschi positivo, per ora il recupero Juve-Napoli non è a rischio

La Spezia - Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A, aveva trovato finalmente una data per essere giocata a sette mesi dal giorno in cui si sarebbe dovuta disputare. L'appuntamento allo Stadium era, e al momento rimane, fissato per domani alle 18,45 ma bisogna vedere che cosa succederà negli ultimi due giri di tamponi. Il riferimento va alla positività al Covid19 recentemente riscontrata a Federico Bernardeschi al Covid-19 che si aggiunge a quelle già acclarate di Leonardo Bonucci e Merih Demiral. Ad ora l'Asl di Torino si dice non preoccupata per un possibile focolaio presente all'interno del gruppo squadra bianconero. Bonucci e Demiral non hanno mai avuto contatti col gruppo squadra di rientro dagli impegni della Nazionale ma Bernardeschi sì visto che era in campo nel derby di sabato contro il Torino. Ieri l'ex viola non ha partecipato alla seduta di gruppo ma è chiaro che, dovessero emergere nuovi positivi, la situazione potrebbe essere rimessa in discussione. E così la partita.



Il campionato non aspetta però soltanto questa partita ma anche una gara che intreccia gli interessi di alta classifica della Lazio con quelli di salvezza del Torino: in attesa di conoscere il terzo atto in Tribunale di Lazio-Torino, si iniziano a valutare le possibili date in cui le due squadre si affronteranno ma è assurdo che ad oggi si paventi la possibilità che questo match sia recuperato addirittura a maggio. Prima di tutto bisognerà attendere la fine dei ricorsi e dei controricorsi: la società romana si rivolgerà al Collegio di Garanzia, sperando nel ribaltone, arduo, della sentenza. Organo che peraltro si era già espresso a favore della ripetizione di Juventus-Napoli, ribaltando in quel caso le decisioni del Giudice sportivo e della Corte d'Appello. Per Lazio-Torino si è parlato di due possibili date: il 29 aprile e, addirittura, il 19 maggio, tra la penultima e l'ultima di campionato. I commenti li lasciamo a voi...