Benevento retrocesso, manca una sola squadra alla serie A 21/22

La Spezia - Si compie in differita il destino del Benevento di Pippo Inzaghi. Il gol di Simy a tempo scaduto nella partita contro il Crotone è una bomba ad orologeria che esplode quando Immobile stampa sul palo un rigore in Lazio-Torino. Il recupero finisce 0-0 ed i granata, anche ieri sera autori di una prova a dir poco incolore, sono matematicamente salvi. Lo scontro diretto Torino-Benevento di domenica prossima diventa quindi solo una formalità.

In serie B vanno dunque due neopromosse su tre (Crotone e Benevento), le più accreditate ad inizio stagione di salvarsi, ed il Parma. Dalla serie B arrivano Empoli e Salernitana più la vincitrice dei play off: una tra Cittadella, Monza, Venezia e Lecce. Domani le partite di ritorno delle semifinali, la finale si terrà tra domenica 23 e giovedì 27 maggio. A quel punto la serie A 2021/22 sarà completa.