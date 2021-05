Benevento, Spezia e Torino: tutte a caccia di un'impresa

La Spezia - Stasera per fare la differenza serve un colpo da maestro. Benevento, Spezia e Torino affrontano avversari di caratura, seppure con diversi gradi di difficoltà. I sanniti contro l'Atalanta hanno bisogno di un miracolo pieno, il Torino ospita il Milan e può accontentarsi di un mezzo miracolo. Lo Spezia deve sfatare il pessimo trend in trasferta degli ultimi due mesi e provare a imporsi contro la Sampdoria, che in casa ha un buono score e ormai non ha nulla da perdere e può giocare a mente sgombra.

Sono punti che possono davvero chiudere il discorso, soprattutto nel caso in cui il Benevento cada a Bergamo. Il Torino a quel punto sarebbe salvo già oggi con una vittoria. Allo Spezia, oltre ai tre punti, servirebbe che anche il Genoa vincesse a Bologna per avere la matematica certezza di avercela fatta. Se invece la squadra di Pippo Inzaghi muovesse la classifica, le ultime giornate diventerebbero da cuori forti. Ad un passo dal traguardo il Cagliari, che ospita una Fiorentina già in vacanza.