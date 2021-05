Ben 15 punti nelle ultime 8 al “Picco”. Anche vuoto sa essere determinante

La Spezia - C'è un'innumerevole serie di motivi perchè quella di Italiano e dei suoi giocatori è un'impresa con la I maiuscola. Si è fatto riferimento a tante cose, soprattutto di natura tecnica, al poco tempo per costruire la squadra e un'impalcatura capace di reggere il colpo della serie A. Si è detto dei tanti giocatori esordienti, di qualche scommessa (vinta), senza dimenticare poi ciò che è accaduto fuori dal campo, con la vendita della società proprio nel bel mezzo del mercato di riparazione che portò, ormai lo sanno anche i sassi, il solo Ricky Saponara. Ma non si può dimenticare nemmeno l'inizio del campionato a Cesena con tante, troppe partite giocate lontano da casa, in un campo che ha prodotto soltanto pareggi. Poi il ritorno in Viale Fieschi, qualche tempo di rodaggio prima di vincere la prima partita, in casa con la Sampdoria. E nel girone di ritorno il vecchio impianto è stato teatro della grande annata di Terzi e compagni che hanno trovato punti in casa, dopo che nel girone d'andata avevano fatto meglio in trasferta. Il tutto sancito dal cambio di passo avvenuto da inizio primavera: nelle ultime 8 gare disputate al “Picco”, lo Spezia la perso solo dal Napoli, 1-4 lo scorso 8 maggio, ottenendo – nel mezzo – 4 vittorie e 3 pareggi, 15 punti, quasi 2 in media ad incontro. Questa sera con la Roma c'è la possibilità di ritoccare ancora la classifica dei punti fatti in casa che oggi vede le Aquile a quota 21.