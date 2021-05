Belotti: "E' una questione mentale. Abbiamo ancora due partite, dipende tutto da noi"

La Spezia - Al termine del match Spezia-Torino ha parlato il capitano del Torino, Andrea Belotti. Risparmiato mercoledì contro il Milan il Gallo ha trovato davanti un Ismajli impeccabile che gli ha concesso le briciole. Il gol su rigore è l'unica gioia della sua giornata e dei granata in generale: "C'è un problema mentale, bisogna ritrovare quella grinta e cattiveria che ci aveva contraddistinto in tante partite precedenti dove avevamo fatto ottimi risultati però sappiamo e dobbiamo essere consapevoli della forza di questa squadra e di quello che abbiamo fatto nelle scorse partite". Ancora la chance contro la Lazio nel recupero poi, se non bastasse, lo scontro diretto col Benevento: "Sappiamo quanto valiamo, dobbiamo ritornare a fare quello che abbiamo fatto nelle precedenti partite perché siamo consapevoli che il destino è nelle nostre mani. Perché abbiamo due partite e dobbiamo fare queste due fare come abbiamo disputato altre partite. Dipende tutto da noi e dobbiamo tornare nell'ottica di fare le cose come siamo in grado di fare".