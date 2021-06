Basket, buona la prima contro l'Agliana per la Tarros Spezia

La Spezia - TARROS SPEZIA – ENDIASFALTI AGLIANA 79-68

Parziali: 28-17 / 47-32 / 61-52.



TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 24, Bolis 9, Menicocci 6, Fazio 6, Petani, Casoni 13, Putti, Casoni 13, Kibildis 21; n.e Gaspani, D’Imporzano, Cozma e Rocchi. All Bertelà. T.l. 6/9.

ENDIASFALTI AGLIANA PT: Zita 4, Bogani 10, Rossi 23, Razzoli 6, Nieri 12, Cavicchi 5, Salvi 8, Cantrè 0; n.e. Covino e Gherardeschi. All. Mannelli. T.l. 15/24.

Arbitri: Frosolini di Grosseto e Nocchi di Vicopisano.

Note: uscito per 5 falli Menicocci (60-40, 25°) e fallo antisportivo a Putti (60-40, 24°).



Questa volta non c’è Agliana che sorprenda, com’era stato invece nel turno di ritorno della prima fase dei playoff, allorché gli spezzini vi subirono l’unica sconfitta interna in tale tappa. Stavolta la Tarros Spezia parte subito di gran carriera, facendo leva soprattutto sulle aperture di Suliauskas e gli ormai proverbiali rimbalzi di Casoni, sino a tenere più volte il vantaggio di una ventina di punti.

Non a caso finisce con una vittoria netta anche se, poco oltre la metà della gara, è partita una rimonta della Endiasfalti che sul 68-62 ha fatto venire i brividi (e forse di nuovo suggerisce la necessità di una maggior rotazione): poi 5 punti in due tiri di Kibildis hanno rilanciato i locali con un 73-62; nel finale infine sono venuti fuori pure gli spunti di Bolis e tutta la personalità di capitan Fazio.

"Era importante avviare questo ciclo al meglio dei cinque incontri – è il commento di coach Maurizio Bertelà al termine – anche perché se in casa loro si dovesse ora perdere il tutto si sarebbe maledettamente complicato. Sono contento, solo mi piacerebbe davvero chiudere questo confronto con gli aglianesi prima possibile, poiché stiamo giocando praticamente ogni tre giorni…e non vorrei rischiare di ritrovarci cotti". Gara 2 mercoledì prossimo 9/6 ad Agliana. Nel frattempo, nell’altro match, Virtus Siena-Castelfiorentino 70-65.