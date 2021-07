Basket U13, i ragazzi del Dlf campioni regionali

La Spezia - Durante una stagione difficile, in un momento storico particolare, sabato 26 Giugno 2021 nel Campionato Under 13 Girone Bianco (comprendente le squadre prime e seconde Classificate della Fase 1) i ragazzi, classe 2008 della società ASD Basket DLF La Spezia Claudio Papini, battendo in trasferta un mai domo Basket Sestri con il punteggio finale 61 a 45, chiudono il girone da imbattuti e si sono laureati di fatto Campioni Regionali. I ragazzi di Spezia, allenati ottimamente da Roberto Cavellini e Luciano Pipolo, sono sempre stati concentrati in tutte le fasi della partita, senza risparmiarsi fino all’ultima goccia di sudore, lottando in difesa, concedendo pochi spazi son riusciti a limitare gli avversari, recuperando tanti palloni e riuscendo a concretizzare il lavoro di squadra in canestri importanti e decisivi per la vittoria finale. Bellissima la cornice di pubblico, i genitori dei ragazzi delle due squadre hanno tifato in modo corretto e sano fino alla fine con applausi per i vincitori e sconfitti, sperando che sia l’inizio di una ripresa che riporti tutto a una normalità.



Tabellino partita: Basket Sestri – Dlf C. Papini 45-61 (8-16; 30-32; 33-49; 45-61)

Bertoli Alessandro 2, Di Persio Matteo 10, Dorgia Giacomo 2, Girardi Christian 2, Mirabito Mattia, Morlachi Lorenzo 11, Passetti Lorenzo 2, Pignoli Lorenzo 18, Pipolo Alessio 14, Del Carro Tommaso, Pellegrinelli Leonardo, Spadaccini Angelo. Allenatori Roberto Cavellini e Pipolo Luciano.

Completano il roster Beghè Fionn, Vicic Alessio, Orlandi Filippo, Bardelli Matteo, Dipasquale Corrado, Rizzotti Pietro, Bertolini Luca, Venturini Samuele, Tommaso Palmieri, Filippo Parenti, il presidente Lea Napoletano il Direttore Sportivo Amedeo Dalpadulo, il dirigente Francesco Vivona e il Direttivo Dlf.