Basket, Tarros cede nel big match alla Pielle Livorno

La Spezia - La personalità da grande favorita del Girone A della Serie C Gold toscana, qual è la Pielle Livorno, viene fuori di prepotenza nell’ultimo quarto di gara, tanto che arriva ad imporsi di 16 punti in un match che per tre quarti, al di là di qualche scatto di una mezza dozzina di lunghezze ad opera dei toscani, era stato nel complesso equilibrato.

Lo scontro al vertice del Palasprint spezzino avrebbe potuto prendere forse tutt’altra piega, ma siamo nel campo delle ipotesi, agli sgoccioli del primo tempo quando dapprima il fresco rinforzo Putti aggancia il 34-34 e poi sul 36-36 Kilbidis manca invece due tiri liberi…nonché sulla controffensiva Iardella azzecca un tiro da 3 punti che consente ai labronici di andare al riposo in vantaggio.

Per la cronaca sprugolini (senza Loni e Petani) col rientrante Suliauskas e Putti ad alternarsi da play, Leporati e Bolis ad avvicendarsi da guardia, Kibildis ala-guardia e Casoni ala-pivot; Menicocci centrale in alternanza con capitan Fazio, nel finale coach Bertelà ha schierato però entrambi, probabilmente per aggiungere peso e centimetri all’attacco nel disperato tentativo di rimettere in gioco il risultato in extremis.

Da parte loro livornesi con Tempestini in regia, Dell’Agnelli talvolta rilevato da Creati guardia, all’ala Lemmi e il serbo Kuvekalovic ogni tanto rimpiazzato da Iardella. Al centro l’albanese Zeneli. Si sono visti pure il “jolly” Congedo e fugacemente Nannipieri e Portas.



TARROS SPEZIA – PIELLE LIVORNO 71-87

PARZIALI: 16-22 / 20-17 / 18-22 / 17-26.

TARROS LA SPEZIA: Suliauskas 7, Putti 13, Leporati 2, Bolis 15, Kibildis 16, Casoni 4, Menicocci 10, Fazio 4; n.e. Gaspani, Preci, D’Imporzano, Cozma. All. Bertelà; vice Lerici.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO: Tempestini 15, Dell’Agnello 2, Creati 6, Kuvekalovic 17, Iardella 20, Lemmi 10, Zeneli 13, Portas 0, Congedo 4, Nannipieri 0. All. Da Prato; vice Fini.

ARBITRI: Biancalani e Locchi di Pisa.