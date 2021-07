Basket, Tarros a Imola per ribaltare la sconfitta dell'andata

La Spezia - Tarros impegnata stasera alle 20.30 a Imola contro la Virtus Spes, obbiettivo ribaltare - vincendo almeno di 9 punti - la sconfitta scontata tra le mura amiche all'andata. Al 'Ruggi' di imola arbitri arbitreranno Paolo Sordi di Casalmorano (Cr) e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (Mi).

Fra i cestisti bianconeri, salvo sorprese in extremis, unico assente Jacopo Loni. In caso di successo e passaggio del turno, la Tarros se la vedrebbe con la vincente tra Pescara e Saronno; in ballo, la promozione in serie B2.